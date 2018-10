Dumfries: Zonder de eerste divisie had ik dit niet gered

Dumfries durfde te dromen, ook toen hij nog bij Barendrecht voetbalde of later met Sparta in de Jupiler League. ,,Ik wist wat ik wilde bereiken", vertelt de 22-jarige Rotterdammer. ,,Eerst schreef ik dat allemaal op de muren van mijn slaapkamer. Maar later kreeg mijn zus die kamer en zij heeft over alles heen geschilderd. De laatste jaren schrijf ik mijn doelstellingen op in een schrift. Ja, daar stond ook het Nederlands elftal al in. Maar ik ben nog niet klaar. Daar komt nog veel meer in."

Afvoerputje

De rechtsback bewijst net als Steven Bergwijn, Pablo Rosario, Arnaut Groeneveld en Frenkie de Jong dat de Nederlandse Jupiler League geen afvoerputje of alleen maar een vangnet is. Die competitie blijkt weer een springplank. En als je hard afzet, dan speel je zo maar in het Nederlands elftal.

,,Toen ik hoorde dat ik in de basis zou beginnen tegen Duitsland, heb ik eigenlijk maar een paar mensen uitgenodigd", vertelt Dumfries. ,,Kaarten regelen voor zo'n wedstrijd bezorgt je sowieso veel hoofdpijn. En als je in Oranje speelt, dan heb je snel meer vrienden. Maar nu zaten er in het stadion mensen die altijd in mij zijn blijven geloven. Want geloof me, ik ben ook best uitgelachen toen ik vertelde wat ik allemaal nog wilde bereiken. Deze wedstrijd tegen de Duitsers pakken ze me in ieder geval niet meer af. Dit smaakt naar meer."