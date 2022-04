Dusan Tadic breekt stokoud Ajax-record en luistert het op met fraai doelpunt

Het record was in handen van doelman Gert Bals, die van 1965 tot 1969 namens Ajax tot 123 competitieduels op rij kwam.



De 33-jarige Tadic maakte in de zomer van 2018 de overstap van Southampton naar Ajax en miste sindsdien nog geen wedstrijd in de Eredivisie. Het seizoen 2019/2020 werd eerder onderbroken vanwege het coronavirus.



Tadic zorgde tegen PEC Zwolle voor rust voor de openingstreffer. Na een lange bal van achteruit volleerde hij de bal fraai achter PEC-doelman, waarmee hij de ban brak voor zijn ploeg. De Servische aanvoerder staat dit seizoen in de eredivisie op dertien treffers en zeventien assists. Ajax won uiteindelijk met 3-0.