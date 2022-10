Dusan Tadic en Alfred Schreuder pakken spiegel erbij na ontmaskering: ‘Dit was Ajax-onwaardig’

In de kleedkamer waar Dusan Tadic veel ‘woeste’ teamgenoten zag, achtte Alfred Schreuder het verstandig om na de historische afgang tegen Napoli (1-6) eens niets te zeggen. Op de persconferentie deed de trainer dat wel. ,,Dit was Ajax-onwaardig”, constateerde Schreuder tot vier keer toe.

Door Johan Inan



De coach en zijn captain, die op een dramatische en memorabele avond zelf ook hard door het ijs zakten, weigerden tijdens de persconferenties te wijzen. Na de grootste nederlaag ooit in de Johan Cruijff Arena constateerden zij achter elkaar, zonder heel zelfkritisch te zijn, wel min of meer hetzelfde: dat vooral de wisselingen in het elftal aan de crisis ten grondslag liggen, dat Napoli het toch al geringe vertrouwen een nieuwe tik heeft gegeven en dat Ajax snel lessen moet trekken uit de grote blamage.

,,Dit had ik zeker niet verwacht”, stelde Schreuder. ,,Ik wist dat Napoli goed kon voetballen en in grote moed verkeerde, en dat wij daarom moed en lef moesten tonen. Dat hebben we niet gedaan. Zeker aan de bal niet.” Tadic zag teveel fouten. ,,Zeker voor dit niveau. Je wil winnen. Dan maak je nog de 1-0, maar vervolgens maken zij drie goals. In de tweede helft probeer je het dan weer om te draaien, maar valt binnen vijf minuten de 1-4.”

Ajax kwam na een zwakke serie tegen Liverpool, AZ en Go Ahead Eagles nog wel op voorsprong, maar bleek vervolgens aangeschoten wild. Met voorzetten, in de lucht, na de eigen opbouw en in de omschakeling; de stuntploeg van weleer in Europa werd een jaar na de voetbalshow tegen Borussia Dortmund (4-0) op allerlei manieren te kakken gezet.

Napoli, dat gezien de kansen ook de dubbele cijfers had kunnen halen, trakteerde Tadic op zijn grootste vernedering in het shirt van Ajax. ,,Zeker, qua resultaat”, zei de aanvaller. ,,Het is nu moeilijk. Iedereen is woest in de kleedkamer. Dat is normaal, want dit kan niet gebeuren bij een club als Ajax. Het vertrouwen is nu ook niet goed.”

,,Dit is een tik voor ons allemaal. Dat is duidelijk”, ziet ook Schreuder. ,,Napoli is een fantastisch team vol vertrouwen. Wij hebben dat op dit moment niet. Daarin zijn zij duidelijk verder dan wij. We krijgen de tegengoals te goedkoop tegen natuurlijk. Dat is Ajax-onwaardig. Dat hoort niet. Dat moeten we met zijn allen rechttrekken en dat kan alleen door karakter te tonen.”

Door de oorwassing stevent de club die vorig seizoen nog imponeerde met een foutloze groepsfase, af op Europa League-voetbal. Hoe kan het contrast van Ajax met vorig seizoen, en ook vorige maand, zo groot zijn? Tadic: ,,We hebben zeven of acht nieuws spelers. Als je zoveel spelers kwijtraakt, wordt het een beetje moeilijk. Dan heb je meer wedstrijden nodig om de automatismen er weer in te krijgen.”

,,Het is duidelijk dat veel wisselingen in het elftal hebben plaatsgevonden”, ziet ook Schreuder als oorzaak voor het verval van Ajax. ,,Het ligt ook dicht bij elkaar. Tegen Rangers kreeg ik nog de vraag of dit het beste Ajax was. Maar de laatste weken maken we geen stappen in ons spel. We zijn te onrustig in fases. Dat baart me zeker zorgen, maar het enige wat we kunnen doen is aangeven hoe het beter moet.”

Tadic, die door een rode kaart het uitduel mist, hunkert naar meer automatismen. ,,Die zouden er al wel moeten zijn, maar we zitten ook in een proces. Die moeten snel komen. Napoli was goed. Beter dan wij, maar het mag niet mogelijk zijn dat wij zo’n wedstrijd met 1-6 verliezen. We moeten in de spiegel kijken en hier lessen uit trekken. Napoli en Liverpool zijn sterk. Maar zo lang er een kans is, moeten wij daarvoor gaan.”

Schreuder begint vandaag op de Toekomst met een voetbalinhoudelijke analyse van de wanvertoning, liet hij weten. ,,We zijn het er allemaal over eens dat het beter moet aan de bal. Maar we moeten ook beter verdedigen. En dat we het na de 4-1 laten lopen en niet meer als team op het veld staan, kan niet.”

Of de coach, die op fluitsignalen werd getrakteerd die verband hielden met zijn wisselbeleid, zichzelf ook het één en ander aanrekent? ,,Ik moet ook in de spiegel kijken. Altijd, en zeker als het contrast zo groot is met Napoli.”

Volledig scherm Dusan Tadic verbijt de pijn na het pak slaag tegen Napoli. © Pro Shots / Toon Dompeling

