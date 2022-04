Dusan Tadic teleurgesteld in fans FC Groningen: ‘Dit heb ik niet verdiend’

Ajax had het lastig vandaag in Groningen, maar weer slaagden de Amsterdammers erin om de drie punten toch mee naar huis te nemen ( 1-3 ). Aanvoerder Dusan Tadic was na afloop gematigd tevreden over het spel, maar vooral teleurgesteld over de fans van zijn oude club FC Groningen. Tadic werd veelvuldig uitgefloten door het thuispubliek. „Dit heb ik niet verdiend”, aldus de Serviër.

De wedstrijd kantelde in de blessuretijd van de eerste helft en Tadic was daarin belangrijk. Hij gaf de assist bij de 1-1 en schoot zelf de 1-2 binnen vanaf de stip. Zo draaide Ajax de achterstand binnen enkele minuten om. Volgens Tadic was dat het belangrijkste moment van de wedstrijd: „We begonnen goed de eerste tien minuten. Daarna krijgen we een doelpunt tegen en dat was slordig. Ons eerste doelpunt was toen heel belangrijk, want daardoor speelden we een andere wedstrijd.”

Na de 1-1 volgde razendsnel de 1-2 vanuit een omstreden strafschop. Scheidsrechter Nijhuis had al gefloten voor de rust, maar de VAR zag vlak daarvoor hands. Tadic bemoeide zich met de discussie en hield na zijn goal een vinger voor zijn mond. Dat kwam hem de rest van de wedstrijd op fluitconcerten te staan van de fanatieke aanhang van de thuisclub.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tadic was na afloop niet blij met de supporters van zijn oude club: „Ik denk dat het een penalty was. Ik vond het niet goed wat de Groningen fans daarna deden. Ik heb hier een geweldige tijd gehad. Ik heb altijd gezegd dat Ajax mijn droomclub is, maar FC Groningen en FC Twente zullen voor altijd een plek in mijn hart hebben.”

„FC Groningen heeft geld aan mij verdiend. Ik heb hier een heel goede tijd gehad en ik denk dat ik de club veel plezier gegeven heb met de beste resultaten in de geschiedenis van FC Groningen. Ik heb dit niet verdiend en ik ben erg teleurgesteld. Dit was erg slecht van ze en ik denk niet dat ik dat verdiend heb, maar iedereen maakt zijn eigen keuze”, aldus de aanvoerder.

Tadic gaf toe dat Ajax het wederom niet makkelijk had en dat er ruimte voor verbetering is: „Je moet jezelf altijd verbeteren. We verwachten meer van onszelf, maar dit was een moeilijke wedstrijd. Ik vind FC Groningen een heel goed team met een fantastische coach en ze hebben het ons lastig gemaakt. Het is moeilijk om tegen FC Groningen te spelen en voor Ajax is het altijd lastig om hier te winnen. Dat hebben we wel gedaan en dat is het belangrijkste.”