Dynamische Thomas mag weer vuile meters maken

Stel: Ernest Faber zou zelf nog spelen, dan had hij nu een pesthekel gehad aan de speler Ryan Thomas (25). ,,Zo’n beweeglijke speler die dan weer in de spits opduikt, dan weer op het middenveld. Wanneer dek je door, wanneer niet, ik had daar zelf vroeger als verdediger veel moeite mee’', zegt de trainer van PSV in aanloop naar de topper tegen Feyenoord. De vraag aan Faber was: wie kwam op het idee om Thomas in de rol van verkapte tweede spits neer te zetten? De Nieuw-Zeelander beschouwt zichzelf als een controlerende man. Faber: ,,Daar discussieer je over binnen je staf, je spart erover met Guus Hiddink in zijn rol van adviseur. Vervolgens hak je de knoop door. Wat Ryan er zelf van vond? Hij had geen tijd om ja of nee te zeggen.’’