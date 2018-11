'Echt heel slecht, we deden maar wat’

De middenvelder stond in de tweede helft regelmatig met twee armen in de lucht. De Jong wilde zo aangeven dat hij niets van het slappe spel begreep. ,,In de tweede helft was het echt heel slecht”, baalde hij na het laatste fluitsignaal. ,,We deden maar wat. Het was ieder voor zich leek wel.”



,,Als we zo spelen, dan worden we nooit kampioen”, stelde De Jong. ,, Hier moeten we echt wat aan doen. Het is niet de eerste keer dat we met twee doelpunten voor komen en dan stoppen met voetballen. We slaan ons zelf voor ons hoofd als we straks de landstitel op doelsaldo missen. Nee, ik word hier niet vrolijk van.’’