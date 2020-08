Edgar Davids: ‘Nee, ik voel me niet te groot voor Telstar’

Door Dennis van Bergen



Iedereen in Velsen-Zuid kent Jeroen Schoonakker. Betreed op een willekeurige dag sportpark Schoonenberg en de clubvrijwilliger zit hoog in het scorebord achter het doel, druk in de weer met de vismandjes waarmee bij Telstar de tussenstand wordt aangegeven. Maar vandaag, op de eerste werkdag van Edgar Davids, is dat ­allemaal anders. De chef-mandjes stiefelt nu voortdurend de trainerskamer in en uit met een dienblad. Of meneer Davids misschien nog wat lekkers had gewild? Hoofdcoach ­Andries Jonker, later: ,,Jeroen is goud waard voor ons. Maar thee brengen in de trainerskamer? Nee, dat heb ik hem nog nooit zien doen.”