Edwin, maak je klein en wees groot

WK-kwalificatie Tilburgse Jackie Groenen: 'Na dat prachtige EK dromen we van het WK'

8 juni Het Nederlands vrouwenelftal kan vanavond een reuzenstap zetten op weg naar het WK van komend jaar in Frankrijk. Tegenstander is het op papier zwakke Noord-Ierland. ,,Maar wij gaan de wedstrijd echt niet te makkelijk oppakken, hoor”, zegt middenvelder Jackie Groenen uit Tilburg. ,,We zullen gretig voor de dag komen.”