Edwin van der Sar dacht even aan opstappen bij Ajax: ‘Waar doe ik het nog voor, dacht ik’

PSV zuinig op Noni Madueke: ‘Hij kan zeker in grote wedstrij­den het verschil voor ons maken’

PSV heeft Noni Madueke er weer bij en dat maakt een wereld van verschil. Alleen is de uitdaging om het talent van 19 ook ‘erbij’ te houden. Prik maar alvast in de agenda: over een maand FC Utrecht-uit. Is Madueke dan nog even fit en gretig als nu bij zijn rentree?

17:33