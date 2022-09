Edwin van der Sar en Ajax eens over langer contract: ‘We willen laatste stap naar internationale top zetten’

De rvc kan volgens de geldende procedure pas na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 november de herbenoeming van Van der Sar officieel maken. De oud-doelman van Ajax maakt sinds eind 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Hij begon als directeur marketing, vier jaar daarna werd hij algemeen directeur.

,,Ik heb de afgelopen tien jaar erg veel meegemaakt bij Ajax", aldus Van der Sar. ,,In die jaren zijn we met de club gegroeid op vele vlakken. Het internationale aanzien is met name dankzij de prestaties van ons eerste elftal enorm toegenomen. Er zit een fantastische organisatie achter die dat mede mogelijk maakt.”

,,Ons doel is structureel onderdeel uitmaken van de internationale top", meldt Van der Sar. ,,Vanaf 2024 verandert de opzet van de Europese toernooien en wij willen jaarlijks meedoen aan de veranderde Champions League. Die reis is nog niet ten einde en ik wil daar graag mijn bijdrage aan blijven leveren.”

,,Het stadion is altijd vol en de groei van de verkoop van de verschillende Ajax-shirts aan jong en oud in binnen- en buitenland is ongekend. We voelen uit en thuis veel support van onze fans. Genoeg redenen om de komende jaren mijn ziel en zaligheid te blijven inzetten voor de club.”

President-commissaris Leen Meijaard reageert namens de rvc op het verlengen van het contract van Van der Sar: ,,Ajax heeft in de zes jaar onder zijn leiderschap een zeer succesvolle periode gekend. De stap in de richting van de Europese top is gezet, maar we zijn er nog niet. Met Edwins ervaring, kennis, kunde en internationale netwerk hopen wij ook de laatste stap te kunnen zetten.”

Antony

Van der Sar vertelde vorige week over de roerige transferperiode die Ajax achter de rug heeft. De Amsterdammers gaven meer dan 100 miljoen uit aan nieuwe spelers, maar hengelden ook meer dan 200 miljoen binnen aan transferinkomsten. Onder meer Antony vertrok, na het nodige gedoe, voor een kleine 100 miljoen euro naar Manchester United. ,,Maar zijn gedrag was geen reden om hem te verkopen", aldus de algemeen directeur.

Kritiek is er ook op Van der Sar, zo schreef Sjoerd Mossou in zijn column over de normvervaging bij Ajax. ,,Het zooitje muitende spelers zegt alles over het leiderschap in Amsterdam – en dan vooral het gebrek daaraan", aldus Mossou. Lees hier de hele column (premium).