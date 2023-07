Edwin van der Sar gerepatrieerd naar Nederlands ziekenhuis: ‘Situatie stabiel en niet levensbedreigend’

Ajax heeft zaterdagochtend een update gegeven over de gezondheid van Edwin van der Sar, die een week in een Kroatisch ziekenhuis verbleef na een hersenbloeding tijdens zijn vakantie.

,,Edwin is vrijdagavond uit Kroatië gerepatrieerd en ligt momenteel op de intensive care van een Nederlands ziekenhuis. Zijn situatie blijft hetzelfde: stabiel, niet levensbedreigend en communicatief", laat zijn vrouw Annemarie, die in 2009 zelf een hersenbloeding kreeg, via de social media-kanalen van Ajax weten.



,,De familie Van der Sar wil het Universitair Ziekenhuis van Split heel erg bedanken voor hun goede zorgen in de afgelopen week. Edwin moet op de intensive care blijven, waar hij verder onderzocht zal worden. De familie hoopt vurig dat hij zich daarna kan focussen op zijn herstel.”

De 52-jarige Van der Sar werd op vrijdag 7 juli op vakantie op het Kroatische eiland Hvar getroffen door een hersenbloeding, waarna hij met spoed per helikopter naar de intensive care van het ziekenhuis in Split werd vervoerd. Daar verbleef hij de afgelopen week op de intensive care. Ajax gaf vrijdagmiddag aan dat ‘de eerste 24 uur cruciaal zijn’, maar vervolgens bleef het tot dinsdag stil. Toen werd duidelijk dat Van der Sar buiten levensgevaar verkeerde. ,,Telkens als we hem mogen bezoeken is hij goed aanspreekbaar. Verder moeten we vooral geduldig blijven afwachten hoe zijn situatie zich ontwikkelt", vertelde zijn vrouw Annemarie toen al.

Eind mei maakte Van der Sar bekend te stoppen bij Ajax. De voormalig international (130 optredens voor Oranje) begon in 2012 als directeur marketing bij Ajax en vervulde sinds 2016 de rol van algemeen directeur bij de club uit Amsterdam. Na een tegenvallend seizoen, waarin Ajax als derde eindigde en er veel kritiek was op de clubleiding, gaf Van der Sar aan op te zijn.

Eind 2009 werd ook de vrouw van Van der Sar getroffen door een hersenbloeding. Van der Sar zelf was destijds doelman van Manchester United, waar hij in juni 2011 zijn loopbaan afsloot nadat hij op 40-jarige leeftijd nog zijn vierde Champions League-finale had gespeeld. De hersenbloeding van Annemarie deed het echtpaar besluiten de Edwin van der Sar Foundation (2012) op te zetten. Die bundelde later de krachten met de Hersenstichting.

De spelers van Ajax droegen vorige week zaterdag tijdens de eerste oefenwedstrijd richting het nieuwe seizoen, tegen FC Den Bosch (2-2), allemaal een keepersshirt met daarop de naam van Van der Sar toen ze het veld betraden.