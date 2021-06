Edwin van der Sar met ziekenwagen opgehaald na val bij fietstocht

Halve finale EK Schuurs weet dat Jong Oranje zware klus wacht: ‘Duitsland veel meer een team dan Frankrijk’

2 juni Perr Schuurs geeft Jong Oranje in de volgende kraker op het EK, vanavond tegen Duitsland in de halve finale, ‘een grote kans’ als de lijn van de stunt tegen Frankrijk wordt doorgetrokken. De verdediger, die op tijd is hersteld van een teenblessure, weet echter ook: ,,We krijgen nu meer een team tegenover ons.”