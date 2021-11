Een kijkje in de verbluffende transferjaren van Ajax en Borussia Dortmund: van Frenkie de Jong tot Sancho

Stel je voor dat zowel Borussia Dortmund als Ajax de afgelopen jaren alle spelers had behouden: een elftal met onder anderen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Donny van de Beek had het vanavond dan opgenomen tegen een elftal met onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Jadon Sancho, Christian Pulisic en Ilkay Gündogan. Dat is namelijk slechts een deel van de spelers dat door Ajax en Borussia Dortmund werd verkocht de afgelopen jaren. En voor stevige bedragen bovendien.

Zo was bij Ajax Arkadiusz Milik vijf jaar geleden nog de nieuwe recordverkoop toen de Poolse spits voor 32 miljoen euro naar Napoli vertrok. In de tussentijd zijn er alweer vijf spelers voor nóg grotere bedragen verkocht met uiteraard De Jong en De Ligt als ultieme uitschieters. Zij leverden meer dan het dubbele op dan de nummer drie op de lijst, Davinson Sánchez.

Bekijk hieronder de tien spelers die in de laatste vijf jaar voor het hoogste bedrag zijn vertrokken bij Ajax:

Maar ook in het Signal Iduna Park klotsten de euro's tegen de plinten de laatste jaren. Kijkend naar de laatste vijf jaar zijn er slechts twee ploegen die meer transferinkomsten genereerden dan Borussia Dortmund (741 miljoen euro): Juventus (778 miljoen euro) en FC Barcelona (771 miljoen euro). Ajax doet het niet veel minder. De Amsterdammers zijn na bovenstaande drie clubs én Chelsea, Benfica, AS Monaco, Real Madrid en Atlético Madrid terug te vinden op een negende plek met maar liefst 542,95 miljoen euro aan transferinkomsten in de afgelopen vijf jaar.



Qua transfersaldo doet Ajax het zelfs beter dan Borussia Dortmund. De Amsterdammers gaven zelf namelijk ruim 265,65 miljoen euro uit de afgelopen vijf jaar en komen daarmee op een positief transfersaldo van 277,3 miljoen euro. Wat dat betreft ziet Ajax-directeur Marc Overmars het alleen zijn collega's bij Benfica en Red Bull Salzburg nog beter doen de laatste vijf jaar (zie tabel hieronder). Kijkend naar de laatste drie jaar is Ajax de ultieme koploper wat betreft een positief transfersaldo. Borussia Dortmund staat in de lijst der positieve transfersaldo's op plek zeven met een winst van 188,89 miljoen euro.



Bekijk hieronder de clubs met het hoogste positieve transfersaldo over de afgelopen vijf jaar:

Waar Ajax veelal flink casht voor zelf opgeleide spelers zoals De Ligt, Van de Beek en ook Davy Klaassen, daar is Borussia Dortmund vooral subliem in het doorverkopen met stevige winst. Zo werd voor Dembélé tamelijk stevig in de buidel getast (35 miljoen euro), maar met een verkoopprijs van 135 miljoen euro werd er toch een ‘bescheiden’ 100 miljoen euro winst gemaakt. En zo werd er ook ruim 77 miljoen euro winst gemaakt op Jadon Sancho, die voor 7,84 miljoen euro werd weggeplukt bij Manchester City en vervolgens voor 85 miljoen weer terugkeerde naar het rode gedeelte van Manchester.

Bekijk hieronder de tien spelers die in de laatste vijf jaar voor het hoogste bedrag zijn vertrokken bij Borussia Dortmund:

Maar voor de clash van vanavond hoeven we bepaald niet te treuren van weemoed. Met selecties ter waarde van 603,9 miljoen euro (Borussia Dortmund) en 338,5 miljoen euro (Ajax) staan er ook vanavond volop spelers op het veld die we over vijf jaar zeker in het lijstje met recordtransfers zullen terugzien. Hoeveel zal Ajax in de toekomst bijvoorbeeld gaan cashen voor Jurriën Timber (huidige transferwaarde van 17 miljoen euro *), Ryan Gravenberch (huidige transferwaarde van 30 miljoen euro) of Antony (huidige transferwaarde van 25 miljoen euro)?



Bij Borussia Dortmund zitten er eveneens volop potentiële goudmijnen in de selectie, al zullen die er vanavond niet allemaal zijn. Erling Haaland (huidige transferwaarde van 150 miljoen euro), Giovanni Reyna (huidige transferwaarde van 42 miljoen euro) en Raphaël Guerreiro (huidige transferwaarde van 40 miljoen euro) zijn geblesseerd. Jude Bellingham, de achttienjarige Engelsman die een transferwaarde van 70 miljoen euro vertegenwoordigt, is wel van de partij in de wedstrijd tussen de koningen van de transfermarkt.

* Bron huidige transferwaarde: transfermarkt.de.

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang, Jadon Sancho, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt © Getty/EPA/ANP/Pim Ras