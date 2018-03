Een nieuwe Oranje-lente? 'Dit is geen uitschieter'

Eindelijk riep het Nederlands elftal na de 0-3 overwinning op Europees kampioen Portugal weer eens vrolijkheid op. Het begin van een nieuwe Oranje-lente of moeten we vooral rustig blijven? Voetbalprominenten aan het woord.

Arie Haan

,,We hebben in Nederland genoeg talent, dat heb ik altijd gezegd. Maar laten we wel een beetje rustig blijven. Niet direct van de daken gaan roepen dat we weer bij de wereldtop gaan horen. Maar inderdaad, het was lang geleden dat we weer eens op een positieve manier in het nieuws zijn.

Nu rustig blijven en op deze manier doorgaan. Er is genoeg om je op te verheugen. Kijk eens naar die verdediging. Met Virgil van Dijk staat daar een topspeler van Liverpool. En Matthijs de Ligt natuurlijk, het grootste talent van Europa op die positie. Zeker als je er zoals nu nog een extra centrale verdediger bij zet, komt er weinig door.



Ik geniet trouwens ook van Donny van de Beek. Dat weet Sjakie (Sjaak Swart, begeleider van Van de Beek) ook. Wat me aan hem bevalt? Hij is echt een complete speler: komt voor het doel, scoort, maar is verder ook overal. Ja, we kunnen weer met optimisme naar de toekomst kijken.’’



Denny Landzaat

,,Terecht heeft iedereen het over Van Dijk en De Ligt. De absolute steunpilaren van het toekomstige Oranje. Zij stralen echt wat uit. Leiderschap vooral. Omdat zij zo sterk zijn, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit hoe de backposities worden ingevuld. Op rechts kunnen Hateboer en Tete dat. Op links Vilhena, Aké of Van Aanholt.



,,Maar we moeten ook zeker de inbreng van Ryan Babel absoluut niet vergeten. Echt een complete spits. Balvast, maar óók snel. Daar gaat de rest ook beter van voetballen. En ik wil Jasper Cillessen nog noemen. Hij zorgt met zijn manier van spelen en zijn reddingen ook voor rust in het elftal. Een Oranje-lente? De spelers kunnen hier zeker hoop en vertrouwen uit putten.’’

