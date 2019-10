Eerbetoon voor overleden Ricksen en Mijnals bij duel Oranje

Ricksen overleed drie weken geleden op 43-jarige leeftijd. Hij leed aan de spierziekte ALS. Ricksen kwam twaalf keer voor het Nederlands elftal uit. Mijnals overleed eind juli op 88-jarige leeftijd. Hij speelde drie interlands voor Oranje.



De wedstrijd tussen Nederland en Noord-Ierland in De Kuip is uitverkocht. Oranje zet met een overwinning een grote stap op weg naar deelname aan het EK van komende zomer. Zondag volgt in Minsk tegen Wit-Rusland de volgende kwalificatiewedstrijd.