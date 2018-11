Eerst moest hij oprotten, nu wordt Ten Hag toegejuicht

Door Danël Dwarswaard



Spelers en staf van Ajax vieren na de zwaarbevochten 1-1 tegen Benfica een klein feestje met de 3250 meegereisde supporters. Tijdens de persconferentie geeft Erik ten Hag zijn analyse van de wedstrijd die zijn ploeg op de drempel van overwinteren in de Champions League brengt. Als het perspraatje afgelopen is, zitten de Ajax-fans nog altijd in het stadion. Het zit niet in de aard van Ten Hag om dan op eigen initiatief met de borst vooruit naar het uitvak te stappen. Maar de begeleidingsstaf geeft hem letterlijk en figuurlijk een zetje richting het veld: hup, dit is ook jóúw moment.