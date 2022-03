Eerste auditie voor Oranjes WK-elftal: Louis van Gaal wil met nieuwe speelwijze zien wat wel en niet werkt

Video Van Gaal ziet Oranje stappen zetten en wijst afvallers Timber en Gakpo alvast aan voor WK

Louis van Gaal is tevreden over de vorderingen die Oranje maakt bij het implementeren van de nieuwe speelwijze 1-3-4-1-2. Jurrien Timber en Cody Gakpo waren niet fit, maar keken nadrukkelijk. ,,In mijn ogen gaan die zeker mee naar het WK.‘’

25 maart