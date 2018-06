Eerste divisie: FC Den Bosch bezoekt Volendam, RKC thuis tegen Telstar en TOP Oss naar MVV

Willem II opent thuis tegen VVV, kampioen PSV ontvangt FC Utrecht

10:40 Het eredivisieseizoen 2018-2019 opent op vrijdagavond 10 augustus met PEC Zwolle - Heerenveen. Willem II komt een dag later thuis in actie tegen VVV-Venlo. Ook landskampioen PSV begint zaterdag 11 augustus het nieuwe voetbalseizoen met een thuiswedstrijd, tegen FC Utrecht. Dat staat in het conceptprogramma eredivisie, dat vanmorgen door de KNVB is verzonden aan clubs en gemeenten.