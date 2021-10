Eerste divisie-revelatie Dallinga en Spartaan Mijnans mogen dromen van Jong Oranje

Grote afwezige in de selectie van Van de Looi is Sven Botman, die een maand aan de kant staat met een blessure. Myron Boadu is wél van de partij. De spits van AS Monaco opende donderdagavond zijn doelpuntenrekening in de Europa League tegen PSV. Boadu is de enige speler van de huidige voorselectie die zijn debuut al maakte bij het ‘grote’ Oranje. Het is overigens niet uitgesloten dat sommige afvallers van het Nederlands elftal zich nog bij Jong Oranje voegen, zoals deze maand gebeurde bij Devyne Rensch.