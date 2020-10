Eerste ronde KNVB-beker: dit is het programma

KNVB-bekerwed­strij­den met amateurs naar december, eredivisie vrouwen stilgelegd

14 oktober De eredivisie voor vrouwen is stilgelegd. Dat besluit is genomen na overleg tussen de KNVB en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het KNVB-bekertoernooi zijn de wedstrijden met amateurs verplaatst naar 1 en 2 december. Dat betekent dat Kozakken Boys, OSS’20 en Achilles Veen zich mogen opmaken voor een vervolg in de beker. Ook Willem II, dat de amateurs van DVS’33 treft, komt in december dus ‘gewoon’ in actie.