Eind goed, al goed voor Van Gaal: ‘Net zo goed hadden we verloren en was ik gestopt’

SamenvattingLouis van Gaal heeft niet nagelbijtend op de tribune gezeten tijdens Nederland - Noorwegen. De bondscoach, die door een botbreuk met een rolstoel in de skybox plaatsnaam in plaats van in de dug-out, vond dat Oranje negentig minuten lang de controle had. En daarmee stelde hij zijn pensioen als voetbaltrainer nog even uit.

,,Noorwegen heeft een halve kans gehad. De jongens hebben het plan uitstekend uitgevoerd. Dat heb ik in de rust ook gezegd. Er moesten alleen ballen directer naar voren en niet te veel breed.” Dus nee: Van Gaal had zijn nagels niet afgebeten tijdens de toch wel spannende avond in de lege Kuip waarop Oranje het WK-ticket bemachtigde, zo zei hij bij de NOS.

Toch realiseerde Van Gaal zich dat hij na dinsdagavond net zo goed klaar had kunnen zijn met zijn trainersloopbaan, zo zei hij later op de persconferentie: ,,Nu ga ik door. Maar net zo goed hadden we verloren en was ik gestopt. Dan had ik geen land meer genomen. Ik heb altijd gezegd: een land zou ik nog willen doen, een club niet. Er is een aantal landen geweest dat mij wilde inhuren, maar dit zou dan mijn laatste klus geweest zijn en dat zou dan zijn terwijl ik me niet gekwalificeerd had dus dat zou niet leuk geweest zijn.”

Volledig scherm Louis van Gaal. Inzet: feestend met zijn ploeg. © Stanley Gontha, Ons Oranje

Wat het plan van Oranje was op deze moeizame avond in Rotterdam? ,,We hebben provocerende pressing gespeeld. We wilden de Noren een beetje lokken waardoor we meer ruimte zouden krijgen, want met Arnaut Danjuma en Steven Bergwijn hebben we aanvallers die de diepte kiezen. Dan moet je anders spelen. Compact is niet aantrekkelijk, maar het geeft wel meer zekerheid. We hadden genoeg aan een gelijkspel", aldus Van Gaal.

De bondscoach bekeek de gehele wedstrijd vanuit een skybox in de Kuip en had een verbinding met assistent-coach Henk Fraser nadat Van Gaal op zijn heup viel en dus in een rolstoel moest plaatsnemen: ,,Bij AZ zat ik ooit vrijdag in het ziekenhuis met een gebroken enkel en wonnen we de dag erna de wedstrijd dus het kon niet anders dan een goed signaal zijn", grapte Van Gaal, die een aantal intense dagen meemaakte met een domper in Montenegro, een ziekenhuisbezoekje en nu het grijpen van het WK-ticket.

,,Het is een fantastische week. We hebben elkaar leren kennen in dieptepunten en hoogtepunten. Vandaag hebben de jongens het plan fantastisch uitgevoerd. We hebben twee doelpunten gemaakt en de nul gehouden met een keeper (Jasper Cillessen, red.) die terugkomt uit het niets. Ik wilde geen vreemde eenden in de bijt en de groep gesloten houden, maar de jongens hebben Jasper direct weer omarmd.”

Van Gaal speelde de laatste minuten in een 5-3-2-systeem en zal daar mogelijk op voort gaan borduren op weg naar het WK in Qatar, dat volgend jaar november pas begint: ,,Het ligt allemaal aan de spelers. Op dit moment denk ik dit, maar dat is hetzelfde als met de keepers. Ik train en kijk iedere dag.”