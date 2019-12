Eindelijk een einde aan al die zinloze beloftenpotjes?

RKC’er Jarno Abbel langdurig uitgescha­keld

13:14 De wedstrijd tussen de beloftenteams van FC Dordrecht en RKC Waalwijk is maandagavond gestaakt wegens een ernstige blessure van Jarno Abbel. De RKC-verdediger viel in de tweede helft in Dordrecht in. Hij stond pas 9 minuten in het veld toen hij geblesseerd raakte.