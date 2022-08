Eindelijk weer eens een bliksemstart voor AZ: 'De clean sheets geven vertrouwen’

Dundee United is geen Celtic en Gil Vicente geen Benfica, maar in totaal elf keer scoren in twee Europese thuiswedstrijden zorgt bij AZ voor de nodige blije gezichten. Ook in de eredivisie is de club nog zonder puntenverlies. De uitglijder in Schotland tegen Dundee is vergeten. Het is lang geleden dat de club zo goed aan het seizoen begon.