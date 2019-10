Eindhoven wil Champions League Finale Vrouwen

De KNVB, de gemeente Eindhoven en het Philips Stadion hebben zich officieel kandidaat gesteld om de UEFA Women’s Champions League Finale in 2023 (UWCLF’23) naar Nederland te halen. In maart 2020 wordt duidelijk of het Nederlandse bid is uitgekozen. Dan maakt de UEFA bekend in welk land de finale zal plaatsvinden.

,,Nederland verdient een geweldig evenement als de UEFA Women’s Champions League Finale”, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB in een persbericht. ,,Na het ongekende succes van WEURO 2017 in eigen land zou dat een nieuw ijkpunt zijn in de enorme groei die het meiden- en vrouwenvoetbal in ons land doormaakt.”

De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) van sport en economie wijst erop dat de Europese Commissie Eindhoven recent beoordeelde als de meest innovatieve stad van Europa. ,,Samen met het nabijgelegen vliegveld, het in hart van de binnenstad gelegen Philips Stadion en om de gastvrije stad die we zijn, geloof ik dat er geen betere kandidaat is dan Eindhoven.”