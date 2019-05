EK -17 leert: ‘Bastion Oranje’ KNVB gesloopt

Play-offs Ali B en Bergkamp als inspiratie voor ambitieus Almere City

11:37 Met een uitwedstrijd tegen Cambuur begint Almere City vanavond (20.45 uur) aan de play-offs. Promoveren is het doel voor de ploeg van Ole Tobiasen. Gebeurt dat niet dit seizoen, dan toch in elk geval snel. Aan ambities immers geen gebrek in Flevoland. ,,Deze club is volop in ontwikkeling. Dat voel je en merk je aan alles.”