EK-ganger Jong Oranje besluit kwalificatiecyclus met zege door late goal Geertruida

Voor Feyenoorder Geertruida, die vijf minuten voor tijd raak knikte na een voorzet van Milan van Ewijk, was het zijn eerste treffer in dienst van Jong Oranje. Bij de beloften maakte Ajacied Jay Gorter zijn entree onder de lat. Hij haakte aanvankelijk af omdat hij ziek was, maar meldde zich weer in Zeist toen Kjell Scherpen bij Oranje de geblesseerde Tim Krul verving.

Van de Looi ziet het EK met vertrouwen tegemoet, zo liet hij weten bij ESPN. ,,We hebben een goede groep, al valt er nu natuurlijk nog weinig over te zeggen wie er straks allemaal bij zijn.” Over de wedstrijd zei hij: ,,We begonnen goed, maar werden op een gegeven moment wat slordig. Wij moeten gewoon over de grond de tegenstander kapot spelen, maar dat deden we even niet. In de tweede helft ging het gelukkig alweer een stuk beter.”