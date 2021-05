EK Podcast | Vanuit de Algarve: ‘Van Gaal begon hier met 5-3-2, Depay is nu een soort Robben’

Daarnaast duikt Wijffels onder meer in het 5-3-2, of 3-5-2 systeem, dat bondscoach Frank de Boer met Oranje op het EK wil gaan spelen. In 2014 veroverde Oranje bijna de wereldtitel met dat systeem. Het werd er door de toenmalige bondscoach Louis van Gaal tijdens het trainingskamp in Lagos ingeslagen. Daarnaast komt de draai van Matthijs de Ligt over het vaccineren aan de orde.