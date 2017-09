El Ahmadi neemt het voortouw bij verwerkingsproces Feyenoord

Dat Manchester City qua niveau bijna lichtjaren verwijderd was van Feyenoord, daar waren ze het allemaal wel over eens in het kleedlokaal van de landskampioen. Maar El Ahmadi hoopt op nuance in het kleedlokaal. ,,Maar het gaat ook om de manier waarop’’, zegt El Ahmadi. ,,Dat was niet goed. We incasseren drie doelpunten uit dode spelmomenten, dat is te voorkomen. Maar we zien het niet als een schande.’’



De spelers van PSV zaten ongetwijfeld voor de televisie toen Feyenoord deze week in actie kwam. Volgens El Ahmadi is Feyenoord niet vermoeid. ,,Na de wedstrijd wel, het was zwaar. Maar we hebben voldoende hersteltijd gekregen’’, zegt El Ahmadi. ,,PSV heeft een prima selectie, ik denk echt aan een fiftyfifty wedstrijd.’’



De ploeg uit Eindhoven mist de geschorste Hirving Lozano, Feyenoord moet het wederom doen met Nicolai Jørgensen. Volgens St. Juste gaat de topper beslist worden op strijd en passie. ,,Dat verwacht ik’’, zegt de aankoop van Heerenveen. ,,PSV heeft een tik gekregen tegen Heerenveen, wij verloren van Manchester City. We moeten allebei verder. Noem het maar de kater wegspoelen.’’



El Ahmadi vindt het onzin om al naar de ranglijst te kijken. ,,We zijn net begonnen en het verschil is maar drie punten’’, zegt El Ahmadi. ,,We blijven niet hangen in de midweekse wedstrijd tegen een ploeg die in mijn ogen het niveau van destijds Barcelona en Bayern onder Guardiola aan het benaderen is. Of we op deze manier niks in de Champions League te zoeken hebben? Waarom niet? Napoli verloor ook van Sjakthar Donetsk. Ja, ook allebei clubs met geld. Maar we moeten nu vooruitkijken en gewoon aan de eredivisie denken. PSV is een sterke ploeg, maar wij gaan naar Eindhoven om te winnen.’’