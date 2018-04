El Hankouri verlengt en keert terug bij Feyenoord

Dit seizoen wordt El Hankouri door Feyenoord nog verhuurd aan Willem II. Voor de Tilburgers speelde hij dit seizoen al 23 officiële wedstrijden (19 in de competitie en vier in de beker), waarin hij vijf assists afleverde. ,,Dit is waar ik op gehoopt had’, zegt El Hankouri op de clubsite van Feyenoord. ,,Ik wil uiteindelijk slagen bij Feyenoord en ook daarom ben ik blij met mijn verhuurperiode bij Willem II, waar ik ervaring kan opdoen op het hoogste niveau. Ik speel veel en heb plezier in het voetbal."

El Hankouri maakte in de zomer van 2008 de overstap van de jeugd van Spartaan '20 naar de jeugdopleiding van Feyenoorder. De regerend landskampioen verlengde gisteren al de contracten van spits Dylan Vente (18) en Tyrell Malacia (18), twee andere producten van Varkenoord. ,,We hebben contact gehouden en ik ben erg trots op ze. Toen ik het hoorde heb ik ze meteen een berichtje gestuurd om ze te feliciteren en te zeggen dat ze het verdiend hebben," zegt El Hankouri.

Ook technisch directeur Martin van Geel kijkt met grote tevredenheid naar de verrichtingen van El Hankouri bij Willem II: ,,We zijn blij om te zien dat deze stap meer dan goed heeft uitgepakt. Mo speelt dit seizoen veel en doet daarmee zeer waardevolle ervaring op in de Eredivisie. Je ziet dat dit hem goed heeft gedaan. We zijn erg tevreden over zijn ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat hij als een betere en meer volwassene speler terugkeert in De Kuip."