El Khayati schittert in Enschede, ook De Jong en Til blinken uit

RapportcijfersElke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In speelronde 15, die werd geteisterd door de sneeuw, schitterde Nasser El Khayati voor ADO Den Haag tegen FC Twente. Met twee doelpunten bezorgde hij zijn ploeg de zege. Dat leverde El Khayati een 8 op.

Verder vielen Frenkie de Jong, die als een ware libero sterk speelde voor Ajax tegen PSV, en Guus Til bij AZ op. Ook opvallend: Ismail Azzaoui, vorige week nog de uitblinker van het weekend, was dit keer de schlemiel. Hij kreeg voor zijn optreden tegen NAC een 4.

Door Armon Veeneman

Willem II - NAC Breda 1-1

Willem II: Branderhorst 6; Lewis 4,5, Heerkens 6, Van der Linden 6, Tsimikas 6; Chirivella 5, Rienstra 6, Haye 5; Azzaoui 4 (69. El Hankouri -), Ogbeche 6, Sol 5.

NAC Breda: Bertrams 6; Sporkslede 6, Meijers 7, Marí 6, Angeliño 6,5; García 7, Nijholt 6,5, Korte 5,5; Vloet 5,5, Ambrose 7, El Allouchi 6.

Arbiter: Nijhuis 7

Man of the Match: Thierry Ambrose wist net als vorige week tegen Excelsior het doel te vinden. Daarmee bezorgde hij NAC een puntje in de Brabantse derby.

Volledig scherm Opstootje tijdens de derby Willem II tegen NAC Breda. © Pro Shots

sc Heerenveen - VVV-Venlo 2-2

sc Heerenveen: Hahn 6; Dumfries 6,5, Høegh 5, Pierie 5,5, Schmidt 5; Schaars 6 (87. Naess -), Thorsby 5,5, Vlap 6,5, Kobayashi 6,5; Veerman 7, Mihajlovic 5,5 (72. Van Amersfoort -).

VVV-Venlo: Unnerstall 5; Rutten 5,5, Röseler 6, Promes 6 (78. Seuntjens -) , Janssen 5; Van Bruggen 5,5, Nwakali 6 (67. Opoku -), Leemans 5,5; Van Crooij 6, Thy 6, Hunte 6 (87. Janse -).

Arbiter: Dieperink 6

Man of the Match: Henk Veerman maakt overal zijn doelpunten. Tegen VVV bewees hij opnieuw dat hij niet alleen van waarde is als invaller, maar ook als basisspeler.

Volledig scherm VVV Venlo -speler Damian van Bruggen (links) in duel met Yuki Kobayashi van Heerenveen. © ANP Pro Shots

AZ - Heracles Almelo 5-0

AZ: Bizot 6; Svensson 6,5, Van Rhijn 6,5, Hatzidiakos 6,5, Ouwejan 6,5; Midtsjø 7, Til 7,5 (83. Bel Hassani -), Koopmeiners 6,5; Jahanbakhsh 6,5 (83. Helmer -), Weghorst 6,5, Van Overeem 6 (71. Seuntjens -).

Heracles Almelo: Castro 4,5; Breukers 6, Wuytens 5, Van den Buijs 5 (33. Baas, 6), Duarte 6 (63. Van den Berg -); Pelupessy 6, Niemeijer 5,5 (77. Vermeij -), Monteiro 5,5; Kuwas 5, Gladon 5, Peterson 5.

Arbiter: Van de Graaf 6

Man of the Match: Toen Marko Vejinovic met een zware blessure wegviel, waren er geen moment zorgen over de vervanging op het middenveld. Guus Til neemt de rol van Vejinovic met verve over en scoorde tegen Heracles het tweede doelpunt.

Volledig scherm Guus Til heeft de 2-0 gemaakt en viert dit met zijn medespelers. © Pro shots

Excelsior - PEC Zwolle 1-2

Excelsior: Zwarthoed 6; Fortes 5, Mattheij 6,5, De Wijs 6, Massop 6; Faik 6 (85. Hadouir -), Koolwijk 5,5 Messaoud 5,5 (69. Bruins -); El Azzouzi 5,5 (69. Caenepeel -), Van Duinen 7, Elbers 5.

PEC Zwolle: Boer 6,5; Ehizibue 6, Dekker 6, Marcellis 5,5, Van Polen 5,5; Bakker 6, Thomas 6,5, Saymak 7; Namli 7 (89. Marinus -), Ondaan 6 (87. Israelsson -), Mokhtar 6 (90+3. Woudstra -)

Arbiter: Manschot 6

Man of the Match: Als hangende rechtsbuiten is Younes Namli van grote waarde voor PEC Zwolle. Tegen Excelsior bezorgde hij de verrassing van de eredivisie een late zege door een vrije trap strak in de kruising te schieten.

Volledig scherm Kingsley Ehizibue bedankt de naar Rotterdam meegereisde fans. © ANP Pro Shots

FC Twente - ADO Den Haag 2-3

FC Twente: Brondeel 5; Ter Avest 5, Bijen 5, Hooiveld 4, Lam 4, Cuevas 6; Holla 5, Liendl 5, Jensen 6; Boere 5.5, Assaidi 6 (84. Slagveer -).

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Ebuehi 6, Meissner 5, Kanon 5,5 (70. Gorter -), Meijers 6; Immers 7, El Khayati 8, Bakker 6; Becker 6, Johnsen 7,5 (87. Falkenburg -), Hooi 6,5.

Arbiter: Lindhout 6

Man of the Match: Nasser El Khayati was dit weekend de beste man in de eredivisie. Op bezoek bij FC Twente was de Nederlandse Marokkaan zeer belangrijk met twee doelpunten. Daarmee schonk hij ADO een belangrijke zege.

Volledig scherm FC Twente-coach Gertjan Verbeek. © Pro shots

Roda JC - FC Groningen 2-2

Roda JC: Jurjus 6; Dijkhuizen 6, Kum 6, Auassar 6,5, Vansteenkiste 6; El Makrini 6, Ndenge 5,5 (86. Gnjatic -), Gustafson 7; Rosheuvel 5,5 (89. Van Velzen -), Schahin 6, Engels 5,5 (62. Ananou -).

FC Groningen: P adt 5,5; Te Wierik 5,5, Memisevic 6, Van Nieff 6 (87. Kane -), Warmerdam 6; Bacuna 6, Drost 6, Reis 6; Doan 5,5 (57. Mahi 6), Van Weert 6,5, Idrissi 6.

Arbiter: Van Boekel 5,5

Man of the Match: Met het talent dat Simon Gustafson bezit, was er kritiek op het rendement van de Feyenoord-huurling. Tegen FC Groningen bewees Gustafson het tegendeel door twee keer te scoren.

Volledig scherm FC Groningen- speler Ludovit Reis (rechts) in duel met Mohamed El Makrini van Roda JC. © Pro shots

Ajax - PSV 3-0

Ajax: Onana 6,5; Veltman 6 (81. Zeefuik-), De Ligt 7, F. de Jong 7,5, Wöber 7; Van de Beek 6,5, Schöne 7,5, Ziyech 7; Neres 7,5 (88. S. de Jong -), Dolberg 5 (77. Huntelaar -), Kluivert 6.

PSV: Zoet 5; Arias 5,5, Schwaab 5,5, Isimat 5,5, Brenet 5; Luckassen 5,5 (74. Ramselaar -), Van Ginkel 5, Hendrix 5; Pereiro 4 (74. Bergwijn -), Locadia – (12. De Jong 5), Lozano 5.

Arbiter: Blom 7

Man of the Match: De meeste balcontacten, meeste geslaagde passes, meeste geslaagde dribbels en het vaakst balbezit herwonnen. Als een inschuivende libero vervulde Frenkie de Jong een zeer belangrijke rol in de overwinning van Ajax.