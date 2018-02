El Khayati veruit het sterkst in gemiddeld elftal van de week

De­gra­da­tie­kra­ker eindigt onbeslist in Enschede

18 februari Het was een apart moment, vandaag in de Grolsch Veste. Opeens verstomde het monotone trommelgeluid vanaf de tribunes. In plaats daarvan vierde Sparta-spits Fred Friday een feestje voor het vak met fanatieke FC Twente-aanhangers. De spits van de Spangenaren leek daarmee voor de geflatteerde 0-1 overwinning te zorgen voor de Rotterdammers. Maar uiteindelijk kregen de Tukkers door de late gelijkmaker van Haris Vuckic nog een punt, 1-1.