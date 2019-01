El Khayati volgende slachtoffer in griepgolf bij ADO

Aanvoerder Veltman terug in 'nieuwe' wereld

14:41 Van aanvoerder tot wisselspeler die zich terug moet zien te knokken in het basiselftal. In negen maanden tijd is veel veranderd voor Ajacied Joël Veltman, die na een zware knieblessure weer fit is en zich vandaag met de selectie voorbereidde op de thuiswedstrijd van zondag tegen sc Heerenveen. ,,Het is allemaal anders, best weer even wennen'', aldus Veltman op sportpark De Toekomst.