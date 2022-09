Eli Dasa kiest na vertrek bij Vitesse voor Rusland en tekent miljoenencontract bij Dinamo Moskou

Eli Dasa maakt na zijn vertrek bij Vitesse een opmerkelijke stap in zijn voetbalcarrière. De Israëliër gaat na drie seizoenen in Arnhem aan de slag in Rusland. De 48-voudig international tekent een driejarig contract bij Dinamo Moskou.

Dasa (29) kiest met Dinamo Moskou voor een miljoenensalaris. De Israëlische international stapt transfervrij over naar de club uit de Premjer Liga. De deal met de Russen is gemaakt door de Nederlandse belangenbehartiger SEG.

Bruiloft

Dasa werd door Vitesse in de herfst van 2019 transfervrij opgepikt in Israël. De international kende als rechtervleugelverdediger uitstekende jaren in Arnhem. Hij reikte tot negentig wedstrijden. Daarin scoorde hij eenmaal en gaf hij dertien assists.

Dasa’s afscheid bij Vitesse wekte daarentegen ergernis op. De wingback ontbrak in mei in de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen AZ, vanwege zijn bruiloft. De international had in zijn planning geen rekening gehouden met de nacompetitie en wilde zijn huwelijk niet verzetten.

Volledig scherm Eli Dasa © Pro Shots / Paul Meima

Sancties tegen Rusland

Dasa zet zijn carrière nu voort bij Dinamo Moskou. Qua betalingen zijn er voor de Israëliër wel complicaties, omdat er vanwege de oorlog in Oekraïne vanuit het Westen en ook zijn thuisland sancties zijn opgelegd aan Rusland. Zo kan geld vanuit Rusland niet zomaar naar Israël worden overgemaakt. Daarmee kan Dasa in juridische conflicten verzeild raken met de wereldvoetbalbond FIFA.

Racisme

In Israël zijn er ook op ander vlak zorgen over de stap van Dasa, vice-aanvoerder van het nationale team. De Israëliër kan bij escalatie van de oorlog in Oekraïne pion worden in een politiek steekspel. President Poetin deinst nergens voor terug, zo is de teneur in het land.

Bovendien komt de international terecht in een competitie, die berucht is vanwege racisme. Dasa is een jood van Ethiopische afkomst.