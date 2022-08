Eljero Elia zinspeelt op einde voetbalcarrière: 'Hoe het er nu naar uitziet, ga ik stoppen’

De 35-jarige aanvaller speelde afgelopen seizoen bij ADO Den Haag, waarvoor hij negen keer in actie kwam in de Keuken Kampioen Divisie. Begin februari scheurde hij in de wedstrijd tegen De Graafschap zijn enkelbanden af, waarmee het seizoen voor hem direct ten einde kwam. Of de Voorburger binnenkort weer bij een andere club te zien is, is nog maar de vraag.