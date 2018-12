Emery weet wel raad met erfenis Wenger

Door Maarten Wijffels



Woensdagavond was er in Engeland een bijzondere wedstrijd: Manchester United tegen Arsenal, met voor het eerst sinds 1986 geen Alex Ferguson en/of Arsène Wenger aan het roer. Over hoe United worstelt met de erfenis van zijn iconische manager is alles wel gezegd en geschreven. Maar die van Wenger, hoe wordt die beheerd?



Bijna stiekem is opvolger Unai Emery bezig aan een prima debuutseizoen. Op Old Trafford werd het woensdag 2-2. Daarmee bleef Arsenal voor de 20ste wedstrijd op rij ongeslagen. De laatste nederlaag? Die dateert van 18 augustus, tegen Chelsea, op de tweede speeldag van de Premier League. Het valt niet los te zien van waar Emery mee bezig is in Londen: aanvallend voetbal spelen, maar met oog voor de defensieve structuur binnen het team.



Wenger was als manager van ­Arsenal 22 jaar een romanticus. Voetbal was voor hem snel de bal bij de voorste middenvelders en aanvallers krijgen. Als het liep, was het prachtig; Arsenal dat tegenstanders vastpinde op eigen helft. Maar de laatste jaren werd het steeds vaker geslacht op de counter. Door cynische resultaattrainers als José Mourinho.