Emmen-captain De Leeuw na degradatie: ‘We zijn te laat op gang gekomen’

,,Dit is pijnlijk, heel pijnlijk. Als je nu ziet wat het met iedereen doet, op de tribunes en in de kleedkamer.. Dit is niet leuk om te zien. Je weet dat het kan gebeuren, maar toch hou je er niet echt rekening mee dat het ook gaat gebeuren.”



Ondanks een kansenverhouding van 32-9 werd het 1-1 in Emmen, waarna NAC de strafschoppenserie met 3-4 won en zich zodoende plaatste voor de finale van komende zondag tegen NEC. In Breda wordt dan gestreden om het ticket naar de eredivisie, waar Emmen na drie jaar uit degradeert. ,,Het was niet best. Heel apathisch, heel matig. We hadden het gewoon al eerder af moeten maken, maar helaas.. De penaltyserie wordt dan een loterij, dan moet je ook een beetje geluk hebben.”

FC Emmen won de eerste 22 duels van dit seizoen niet, maar zette daarna een uitstekende serie neer en was op basis van de tweede seizoenshelft zelfs de nummer zeven van de eredivisie. ,,We zijn gewoon veel te laat op gang gekomen en daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd. Zo simpel is het. Of het dan terecht was doet er eigenlijk niet toe. Uiteindelijk sta je waar je hoort te staan, zo werkt het altijd in sport.”

Na de laatste strafschop van Mounir El Allouchi werd het nog even grimmig, nadat enkele boze supporters van FC Emmen het veld opliepen om de confrontatie te zoeken met Anco Jansen. ,,Ik weet niet wat er allemaal gezegd is daar, maar dat doet er ook niet toe.. Het hoort niet te gebeuren, maar ik snap de emoties en frustratie bij iedereen. Ik denk dat iedereen in Nederland de afgelopen jaren heeft kunnen zien hoe goed onze fans zijn, dat zal niet veranderen. Ze zijn altijd achter ons blijven staan, ook toen we 22 keer op rij verloren.”

Volledig scherm © ANP