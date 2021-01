Emmen ontvangt FC Twente, Vitesse op bezoek bij Heracles

Ajax verlengt tussen­tijds met hoofdspon­sor Ziggo

7 januari Ajax heeft hoofdsponsor Ziggo langer aan zich weten te binden. Het sponsorcontract is tussentijds tegen dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd, tot de zomer van 2023. In de verbintenis is een optie opgenomen voor nog eens twee jaar, tot het einde van het seizoen 2024-2025.