Emotionele Schmidt is helemaal klaar met de VAR: ‘Stop er maar mee’

Door Rik Elfrink



Schmidt doelde onder meer op de overtreding van Nico Tagliafico op Mohamed Ihattaren tijdens het bekerduel tussen Ajax en PSV. Ook Ajacied Devyne Rensch kwam kort daarna goed weg na een forse charge. ,,Als zij zo in de duels kunnen gaan zonder een rode kaart te krijgen, kun je geen kampioen worden”, gaf de trainer van PSV aan. ,,Stop maar met de VAR. Er zijn zoveel fouten over de hele wereld. Iedere scheidsrechter zou zeggen dat dit een 1000 procent rode kaart was en toch is deze niet gegeven’’, zei hij met stemverheffing.

De VAR levert veel discussie op in bijvoorbeeld Engeland, Duitsland en Nederland, signaleert Schmidt. ,,Als de VAR niet helpt om 1000 procent fouten eruit te halen, dan hebben we deze niet nodig. Ik kan beter leven met een scheidsrechter die zijn best doet en een keer ernaast zit. Als hij het niet goed gezien heeft, begrijp ik dat nog wel. Als een VAR het kan zien en checken, dat kan niet.” Eerder dit seizoen had Nijhuis het twee keer aan de stok met scheidsrechter Nijhuis, wat resulteerde in een schorsing van een duel.

Over- en overperformen

Schmidt is tevreden over hoe zijn ploeg ervoor staat. ,,We zitten nog in de Europa League en zijn een ploeg in ontwikkeling. Daarbij staan we in de competitie vier punten achter op de koploper en vier punten voor op de nummer drie. Het is niet slecht en we hebben af en toe ook goed voetbal gespeeld. Om kampioen te worden, zullen we moeten ‘over- en overperformen.’”

Waarom hij dat vindt? Schmidt zegt dat hij dat ook aan het begin van het seizoen had kunnen zeggen, nu midden in het seizoen en aan het einde. Hij vindt Ajax in financieel opzicht verder dan PSV, dat niet dezelfde financiële mogelijkheden heeft. ,,Toch is PSV de afgelopen twintig jaar tien keer kampioen geworden. Dat weet ik ook. En ik hijs ook niet de witte vlag, zo zit ik niet in elkaar. Nooit, als het nog niet zover is. De financiële situatie waarin we nu zitten, is wel een gegeven.”

Götze en Gakpo mogelijk terug PSV kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag mogelijk weer beschikken over Mario Götze en Cody Gakpo. Het tweetal heeft donderdag de training hervat. ,,We hebben de afgelopen dagen door de sneeuw helaas wat minder kunnen trainen, maar ze hebben donderdag weer op het veld gestaan”, aldus Schmidt. ,,We moeten het vandaag even aankijken en kijken wat hun gevoel is alvorens we een beslissing nemen.”