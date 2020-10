Energie lijkt weg bij NAC na besmettingen: vierde nederlaag op rij

Keuken Kampioen DivisieNAC Breda begon uitstekend aan het seizoen, maar ging vanavond tegen NEC voor de vierde wedstrijd op rij onderuit. Tegen een door corona geplaagd NEC leed het team van Maurice Steijn de derde competitienederlaag op rij, nadat er maandag in de beker al met 6-0 werd verloren bij Go Ahead Eagles. Terell Ondaan maakte in de achtste minuut al de winnende goal in Breda: 0-1.

De vermaledijde COVID-weken lijken grotendeels achter de rug bij NAC. De afgelopen weken werd de selectie hard getroffen en verloor de ploeg competitiewedstrijden tegen Cambuur en Almere City. Ook het bekerpotje tegen Go Ahead Eagles ging verloren. Maar de piek is verleden tijd. Tegen NEC was de Parel van het Zuiden zowaar bijna op oorlogssterkte. Lex Immers en Thom Haye keerden terug in de basiself, evenals Colin Rösler. Ook de kleine pijntjes waren genezen. Robin Schouten, Dion Malone en Sydney van Hooijdonk waren opgelapt en verschenen aan de aftrap. Alleen de gekwetste Kaj de Rooij en Moreno Rutten ontbraken.

Bij tegenstander NEC had het coronavirus juist toegeslagen deze week. De Nijmegenaren misten acht spelers: een handvol basisspelers én, niet onbelangrijk, de eerste en tweede keeper. Alle seinen stonden op groen om de negatieve spiraal, drie nederlagen op rij, te doorbreken.

Vroege tegengoal

De voortekenen waren goed, maar de wedstrijd allerminst. Dat was al vroeg zichtbaar. Nadat Van Hooijdonk een grote kans had gemist, lag de bal aan de andere kant snel in het netje. Na acht minuten was Nick Olij al gepasseerd. Javier Noblejas werd omvergelopen, zijn tegenstander kon een voorzet afleveren en Terell Ondaan schoot raak.

In de tweede helft ging het niet bepaald beter voor NAC. NEC was veruit de gevaarlijkste ploeg. Het was aan Olij te danken dat NAC in leven bleef. Tot vier keer toe moest hij redding brengen. Zijn defensie liet het compleet afweten en het was niet gek geweest als er 0-4 op het bord had gestaan, maar telkens was daar Olij.

Één echte kans kreeg NAC, toen de bal uit de kluts voor de voeten van Nick Venema terecht kwam. Hij kon recht op de doelman af, maar schoot te vroeg en te zwak. Met opportunistisch voetbal werd het in de slotfase nog geprobeerd, maar echt in actie hoefde Job Schuurman, de derde doelman van NEC dus, niet te komen.

De Graafschap wint wel

De Graafschap voorkwam puntenverlies in de uitwedstrijd tegen TOP Oss: 0-2. Ralf Seuntjens opende pas in de 78e minuut de score en Danny Verbeek maakte vlak voor tijd de 0-2. NAC is afgezakt naar de vijfde plek in de eerste divisie, De Graafschap staat op de derde plaats. Eerder op de avond verzekerde Almere City zich van de koppositie door te winnen bij Jong Ajax. Almere City heeft twee punten meer dan De Graafschap en SC Cambuur, maar wel een duel meer gespeeld.

