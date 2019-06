Engeland regeert seizoen met straffe hand

Engeland regeerde het bijna verstreken Europese voetbalseizoen met straffe hand. Liverpool versloeg zaterdag Tottenham Hotspur (2-0) in de finale van de Champions League. Drie dagen eerder was Chelsea sterker dan Arsenal (4-1) in de eindstrijd van de Europa League. In de finaleronde van de Nations League is de nationale ploeg van bondscoach Gareth Southgate aan de beurt. Donderdag de halve finale tegen Nederland en dan zondag de finale of een duel om de derde plaats met Portugal of Zwitserland.



Southgate heeft maar een paar dagen om zijn ploeg voor te bereiden op de halve eindstrijd tegen Nederland. Trent-Alexander Arnold, Joe Gomez en Jordan Henderson vierden zondag nog feest in Liverpool. Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose en Eric Dier van Tottenham Hotspur meldden zich teleurgesteld bij hun nationale ploeg. Ross Barkley mocht afgelopen woensdag nog invallen voor Chelsea in de finale tegen Arsenal.



Southgate profiteerde de afgelopen jaren van een goede lichting Engelse spelers van topclubs als Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur en Manchester United. De voormalige verdediger die op het EK van 1996 in de halve finale tegen Duitsland de beslissende strafschop miste, werd in het najaar van 2016 aangesteld als opvolger van de in opspraak geraakte Sam Allardyce. Onder zijn leiding haalde Engeland vorige zomer na 28 jaar weer eens de laatste vier op een WK.