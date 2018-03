Engeland won al 49 jaar niet meer op Nederlandse bodem

In de Amsterdam Arena staat vanavond het oefenduel Nederland - Engeland op het programma. Voor beide landen is het de eerste wedstrijd van 2018. Voor Engeland de ideale sparringspartner richting het WK in Rusland en voor Oranje het begin van een nieuw tijdperk richting de Nations League in september van dit jaar.

Een aantal statistieken van Nederland - Engeland op een rijtje:

• Met acht overwinningen, twaalf nederlagen en tien gelijke spelen zijn de onderlinge verhoudingen in het voordeel van de Engelsen. De laatste keer dat beide landen elkaar troffen was in maart 2016. Oranje won toen met 1-2 in Wembley, dankzij doelpunten van Vincent Janssen en Luciano Narsingh.

Volledig scherm Vincent Janssen schiet zijn strafschop tegen Engeland raak. © Stanley Gontha

• De laatste keer dat Engeland te gast was in de Arena was op 12 augustus 2009. Onder leiding van bondscoach Bert van Marwijk eindigde het vriendschappelijke duel toen in een 2-2 gelijkspel. De doelpunten aan Nederlandse kant werden gemaakt door Dirk Kuyt en Rafael van der Vaart. Voor Engeland scoorde Jermain Defoe tweemaal.

• De laatste keer dan Engeland won op Nederlandse bodem was erg lang geleden, op 9 november 1969 om precies te zijn, alweer bijna vijftig jaar geleden. In het Olympisch Stadion in Amsterdam wonnen de Engelsen toen het vriendschappelijke duel met 0-1 door een doelpunt van Colin Bell.

Volledig scherm Oranje in het Olympisch Stadion tegen Engeland (1969). Onder leiding van bondscoach George Kessler met internationals als Johan Cruijff, Willem van Hanegem, Jan Mulder, Gerrie Múhren, Rinus Israël en Hans Eijkenbroek. © ANP

• Marco Bizot, Hans Hateboer, Guus Til, Wout Weghorst en Justin Kluivert kunnen vanavond allemaal hun debuut maken voor het Nederlands elftal. De laatste bondscoach die vijf spelers liet debuteren in één wedstrijd was Louis van Gaal op 15 augustus 2012 in de oefeninterland tegen België (4-2 verlies): Adam Maher, Ricardo van Rhijn, Stefan de Vrij, Nick Viergever en Bruno Martins Indi.

• Justin Kluivert kan de negende vader-zoon international worden als hij vanavond debuteert tegen Engeland. Zijn vader Patrick Kluivert was goed voor 40 doelpunten in 79 interlands.

Volledig scherm Patrick Kluivert scoort het enige doelpunt voor Oranje tijdens de groepsfase wedstrijd tegen Engeland op het EK in 1996 (1-4).



• Gareth Soutgate heeft vier debutanten opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Nederland en Italië. Lewis Cook (Bournemouth), Alfie Mawson (Swansea City), Nick Pope (Burnley) en James Tarkowski (Burnley).



• Zes spelers uit het Oranje spelen in de Premier League. Zo zien Bournemouth-teamgenoten Nathan Aké en Lewis Cook elkaar. Liverpool-spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum komen vanavond hun Engelse clubgenoten Joe Gomez, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain en Jordan Henderson tegen.

• Na het afscheid van Arjen Robben en Wesley Sneijder is Ryan Babel de meest ervaren international in het verjongde Oranje onder Ronald Koeman. De aanvaller van Besiktas speelde 46 interlands en is met zijn 30 jaar de oudste speler van het gezelschap.

Volledig scherm Nederland-Engeland 2-1 (1946). Doelman Kraak heeft de bal. Links Jeu van Bun. © ANP