Engelse arbiter voor Feyenoord, Gözübüyük fluit duel tussen Kopenhagen en FC Sheriff

Azzaoui de uitblinker, Foor en Linssen zwak in de Kuip

3 december Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Het was een goed weekend voor Willem II, waar alleen Darryl Lachman lager scoorde dan een 7. De absolute ster van het weekend was dan ook afkomstig van Tilburgse zijde, want Ismail Azzaoui, die de supporters in Tilburg op de banken kreeg met zijn dreigende acties, kreeg als enige deze speelronde een 8.