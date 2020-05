Enthousiasme op Bonaire over Nederlandse bekerfinale: ‘Zou een droom zijn’

De Domstedelingen zetten alles op alles voor een bekerfinale met een Europees ticket als inleg. Alle opties moeten overwogen worden, dus óók een bekerfinale in Duitsland of op Bonaire, als het in Nederland vanwege overheidsreglementen nog niet mogelijk is. Beide selecties zouden dan eerst in quarantaine moeten. Dat klinkt misschien als een losse flodder, maar FC Utrecht is uiterst serieus. Waarom niet, een finale in het stadion in hoofdstad Kralendijk?