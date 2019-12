Er zit tóch muziek in Feyenoord

Ajax weet niet wanneer Blind terugkeert: ‘Zijn gezondheid is het belangrijk­ste’

15:10 Ajax kan nog geen prognose geven over de terugkeer van Daley Blind. Bij de verdediger is een ontstoken hartspier geconstateerd. ,,We hebben hem voor de wedstrijd gesproken", zei trainer Erik ten Hag na de ruime zege op ADO Den Haag (6-1). ,,Hij wil er in januari weer bij zijn. Maar we moeten even afwachten. Hij voelt zich nu goed, maar zijn gezondheid is het belangrijkste."