Eran Zahavi in uniek rijtje Israëliërs in eredivisie

Doelpuntenmachine Eran Zahavi is gepresenteerd bij PSV en daarmee de veertiende Israëliër ooit die voet zet in de eredivisie. Nooit bleven ze lang in Nederland, maar ze beleefden desondanks een aantal opmerkelijke momenten.

Door Mart ten Have

Dan Mori kreeg in zijn tijd bij Vitesse veel internationale media-aandacht. Dit kwam niet door zijn optredens binnen de lijnen, maar door een politieke rel waar hij onbewust onderdeel van was. In de winterstop van het seizoen 2013/2014 ging de ploeg van trainer Peter Bosz op trainingskamp naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar werd Mori geweigerd. Israëliërs mogen de Emiraten niet in, waardoor hij in Arnhem achterbleef.

Vitesse ging door het stof en de centrale verdediger trainde met de beloften mee in Nederland. De druk op Vitesse liep dusdanig hoog op dat technische baas Mo Allach zich in een speeltuin verstopte om geen reactie te hoeven geven.

Dan Mori is niet de enige Israëliër voor wie voetballen in Nederland wat negatieve ervaringen veroorzaakte. Linksback Haim Megrelashvili werd slachtoffer van Instagram-fenomeen en voormalig trainer Aad de Mos. In 2007 tekende hij bij Vitesse, maart 2008 werd Megrelashvili uit tegen FC Twente al na zes minuten werd gewisseld door de Mos. Twee weken later speelden de Arnhemmers tegen AZ en mocht de Israëliër tien minuten langer blijven staan. Na zestien minuten werd hij weer gewisseld. De winter daarop werd zijn contract tot 2010 door de club ontbonden.

De meest succesvolle Israëliër in de eredivisie is Ben Sahar. Als talent uit de opleiding van Chelsea kwam Sahar bij De Graafschap terecht in januari 2009. Een transfer die toen veel minder gebruikelijk was dan tegenwoordig. Vijf doelpunten in zestien wedstrijden konden niet zorgen voor handhaving in de Eredivisie. In de nacompetitie vond Sahar nog een keer het net, maar degradeerden de Doetinchemmers tegen RKC.

Vijf jaar en vijf clubs later streek de spits weer neer in Nederland. Dit keer in Tilburg bij WIllem II. Als promovendus eindigden de Tilburgers knap op de negende plaats onder coach Jurgen Streppel. Sahar maakte zeven doelpunten in 33 wedstrijden, ook gaf hij vier assists.

Landgenoten

Dit seizoen is Zahavi niet de enige Israëliër in de hoogste Nederlandse competitie. Voor landgenoten kan hij terecht in Den Haag , Arnhem en Waalwijk. ADO huurt aanvallende middenvelder Ilay Elmkies van Hoffenheim, bij Vitesse speelt Eli Dasa rechtsback en RKC haalde Nicolas Olsak transfervrij binnen als verdedigende middenvelder. Vorig seizoen stond Ariel Harush nog zestien wedstrijden onder de lat bij Sparta, maar hij is daar deze zomer vertrokken.

De in Israëlische Nederlander Samuel Scheimann speelde in de jeugd van Feyenoord en NAC en later voor FC Den Bosch, Excelsior en VVV, maar inmiddels in de Tweede Divisie bij Katwijk. Ohad Levita keepte van 2009 tot 2011 in Waalwijk bij RKC. Sheran Yeini speelde recent als aanvoerder zijn 382ste wedstrijd voor Maccabi Tel Aviv, maar maakte tussen tussen 2015 en 2017 voor 38 wedstrijden een uitstapje naar Arnhem. Gil Vermouth kon in 2012 in vijftien eredivisiewedstrijden de degradatie van De Graafschap niet voorkomen.

De primeur in de eredivisie was voor Motti Ivanir. Hij kwam in 1986 bij Roda JC terecht, waar hij twee seizoen bleef. Verwachtingen waren mogelijk het grootst rondom Ilan Boccara. Het voormalige toptalent werd door Ajax overgenomen van PSG. De middenvelder met Nederlandse moeder speelde enkele jeugdinterlands, maar kon de verwachtingen nooit waarmaken. Hij stopte in 2016 op 23-jarige leeftijd.