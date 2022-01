Eredivisie-baas: ‘We mogen hier niet naar het stadion, maar we gaan wel met 5000 man naar Abu Dhabi’

Gevoel voor ironie valt ze bij NAC niet te ontzeggen. Het is zaterdagavond koud, nat en sfeerloos als in de rust van de wedstrijd tegen FC Eindhoven ’Imagine all the people’ van John Lennon weerklinkt. Treffender kan de stemming in het lege Rat Verlegh Stadion niet worden omlijst. Zonder publiek is kijken naar een duel in het betaald voetbal ook in 2022 vooralsnog een beproeving.