Eredivisie en KKD in één organisatie verder: ‘Willen de zesde competitie in Europa worden’

Onmachtige Leeuwinnen nog ver verwijderd van olympische vorm

10 juni In één van de laatste serieuze testen voor de Olympische Spelen verloren de Oranjevrouwen vandaag in een zeer matige, slordige oefenwedstrijd van Italië met 1-0. Al gebruikte bondscoach Sarina Wiegman het duel in het Noord-Italiaanse Ferrara vooral om wat spelers in actie te zien, om uiteindelijk de laatste knopen over haar olympische selectie door te kunnen hakken.