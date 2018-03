Eredivisie klapt voor Thy, ook Svensson en Doan oogsten applaus

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin aanvaller Lennart Thy ontbrak in de wedstrijdselectie van VVV voor het duel met PSV om zo als donor bij te kunnen dragen aan een stamceltransplantatie, oogstten ook AZ-back Jonas Svensson en FC Groningen-middenvelder Ritsu Doan in een onderling duel veel lof. Beide spelers kregen voor hun optreden in Alkmaar een 8 van ons.

Een prima optreden legden ook de twee keer trefzekere Ajacied Hakim Ziyech, Willem II-captain Ben Rienstra en VVV-doelman Lars Unnerstall op de mat. Zij kregen een 7,5. Bekijk hieronder alle rapportcijfers van speelronde 28.

Excelsior – ADO Den Haag 1-2

Excelsior: Zwarthoed 6; Karami 6, Mattheij 6,5, Faes 6, Massop 6,5; Faik 6, Koolwijk 6, Messaoud 6 (83. Fortes -); García 7, Hadouir 6 (65. Vermeulen -), Bruins 7.

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Asmelash 6 (76. Hooi -), N. Kuipers 5, Bakker 6, Meijers 5,5; Immers 6, El Khayati 5,5 (85. B. Kuipers -), Gorter 5,5; Goppel 6,5, Johnsen 7, Falkenburg 6 (90+3. Lorenzen -).

Arbiter: Mulder 6,5.

Man of the Match: Met twee treffers hielp Bjorn Johnsen ADO Den Haag vrijdag hoogstpersoonlijk langs Excelsior. De Noorse goaltjesdief kopte eerst keurig binnen en zag daarna een bal via het been van Wout Faes wat gelukkig tegen de touwen vallen. Door zijn twee goals staat de 26-jarige geboren Amerikaan inmiddels op twaalf doelpunten dit seizoen, waarmee hij zich in de top van het topscorersklassement heeft genesteld. Alleen Hirving Lozano (PSV, 14), Fran Sol (Willem II, 14) en Alireza Jahanbakhsh (AZ, 13) scoorden voorlopig vaker dan de spits van ADO.

FC Twente – Willem II 2-2

FC Twente: Drommel 5; Van der Lely 5, Bijen 5, Thesker 4, Lam 5,5, Cuevas 4 (81. Hooiveld -); Maher 5,5, Holla 5 (33. Van der Heyden 5,5), Jensen 5; Assaidi 5 (71. Tighadouini -), Boere 5.

Willem II: Wellenreuther 6,5; Lewis 7, Lachman 6, Heerkens 6,5, Tsimikas 6,5 (83. Wijnaldum -); Chirivella 7, Rienstra 7,5, Lieftink 6,5; Haye 7, Sol 7, El Hankouri 6 (94+2. Croux -).

Arbiter: Wiedemeijer 6.

Man of the Match: Zoals een echte aanvoerder dat hoort te doen, neemt Ben Rienstra zijn ploeg in niet al te makkelijke tijden wekelijks op sleeptouw. Net als tegen PSV was de 26-jarige middenvelder in positieve zin aanwezig in de middenlinie en ging hij voorop in de strijd. Rienstra wisselt diepgang op de juiste momenten af met een wat meer controlerende rol en schuwt ook de fysieke duels niet. Had de pech dat hij bij zijn doelpunt buitenspel stond, want nog nooit eerder slaagde hij erin om drie keer te scoren in een tijdsbestek van één week.

PSV – VVV-Venlo 3-0

PSV: Zoet 6,5; Arias 6, Schwaab 7, Isimat 5,5 (86. Obispo -), Brenet 5,5; Van Ginkel 6,5, Hendrix 6, Ramselaar 5,5 (70. Mauro Junior -); Bergwijn 6, De Jong 7, Lozano 7 (84. Pereiro -).

VVV-Venlo: Unnerstall 7,5; Rutten 6, Promes 5,5, Röseler 6, Labylle 6 (81. Janssen -); Van Crooij 6 (84. Janse -), Leemans 6,5, Post 6; Castelen 6 (67. Riis Jakobsen -), Seuntjens 5, Hunte 5,5.

Arbiter: Gözübüyük 5.

Man of the Match: Waar de afwezige, ‘levensreddende’ VVV-aanvaller Lennart Thy in het Philips Stadion symbolisch werd uitgeroepen tot Man of the Match, daar had doelman Lars Unnerstall er na negentig minuten keepen ook zeker aanspraak op gemaakt. De Duitse goalie van de Limburgers hield zijn ploeg met reddingen op pogingen van Lozano, Arias en Bergwijn lange tijd op de been, maar moest na een kleine 70 minuten dan toch toegeven op een kopbal van Marco van Ginkel. Na een intikker van Lozano was er ook voor Unnerstall geen houden meer aan en toonde Van Ginkel zich vanaf elf meter rustig genoeg om uitblinker Unnerstall voor de derde keer te kloppen.

Vitesse – Heracles Almelo 0-0

Vitesse: Houwen 6; Karavaev 6,5, Kashia 6, Miazga 6, Faye 6; Serero 6, Mount 7, Foor 6,5; Beerens 6 (85. Bruns -), Matavz 5, Linssen 5 (76. Van Bergen -).

Heracles Almelo: Castro 6,5; Breukers 5, Pröpper 6, Wuytens 5,5, Baas 5; Van Ooijen 5, Jakubiak 5 (46. Niemeijer 5,5), Monteiro; Kuwas 5,5, Vermeij 5 (76. Gladon -), Peterson 5.

Arbiter: Lindhout 7.

Man of the Match: Tot aan speelronde 13 werd het geduld van Mason Mount door trainer Henk Fraser aardig op de proef gesteld. Maar nadat de 19-jarige Engelsman sindsdien door Fraser in de basis was geposteerd, behoort hij wekelijks tot de beste spelers aan Arnhemse zijde. Tegen Heracles was Mount wederom de beste en meest dreigende speler op het veld. Met zes schoten op doel en acht gecreëerde kansen voor zijn ploeggenoten was het een klein wonder dat zijn naam niet met een goal of assist op het scorebord verscheen.

SC Heerenveen – FC Utrecht 2-2

SC Heerenveen: Hansen 6; Dumfries 7, Høegh 5,5, Pierie 5,5, Woudenberg 6; Kobayashi 6 (83. Van Amersfoort -), Schaars 5,5, Thorsby 6,5; Odegaard 6,5, Reza 6,5 (87. Veerman -), Zeneli 6,5.

FC Utrecht: Jensen 7; Klaiber 6, Leeuwin 5,5, Dumic 6,5 (84. Görtler -), Van der Maarel 6,5; Klich 6,5 (71. Emanuelson -), Strieder 6,5, Van de Streek 6,5, Ayoub 6,5; Kerk 5,5 (84. Dessers -), Labyad 5,5.

Arbiter: Nijhuis 6.

Man of the Match: Waar tegenstander Heerenveen, NAC Breda en Excelsior dit seizoen al drie doelmannen gebruikten, daar is David Jensen bij FC Utrecht bij voldoende fitheid de absolute nummer één op het wedstrijdformulier. De Deense goalie, in 2016 overgekomen van FC Nordsjaelland, maakt sinds zijn komst naar de Domstad een erg stabiele indruk en redde in het Abe Lenstra Stadion knap op schoten van onder anderen Denzel Dumfries, Morten Thorsby, Yuki Kobayashi en Reza Ghoochannejhad. Houdt in gemiddeld één op de drie competitieduels zijn doel schoon, een prima moyenne.

AZ – FC Groningen 3-2

AZ: Bizot 6; Svensson 8 (74. Van Rhijn -), Hatzidiakos 6, Wuytens 6,5, Ouwejan 6; Midtsjø 6, Koopmeiners 6,5, Til 6 (71. Van Overeem -); Jahanbakhsh 7, Weghorst 5,5, Idrissi 5,5.

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6,5, Te Wierik 5,5, Memisevic 6, Warmerdam 5; Van de Looi 6,5, Bacuna 5,5 (71. Reis -), Doan 8; Hrustic 6 (74. Drost -), Mahi 5 (89. Antuna -), Van Weert 5,5.

Arbiter: Van de Kerkhof 6.

Man of the Match: Jonas Svensson laat vrijwel wekelijks zien dat hij inmiddels met recht in het rijtje ‘succesvolle Scandinaviërs bij AZ’ is gezet. De Noorse back vormt op rechts een geoliede machine met Alireza Jahanbakhsh en was tegen FC Groningen achter het standbeen langs het eindstation na een fraaie aanval met de Iraniër. Naast liefst zeven succesvolle tackles en een passzuiverheid van 90% gaf Svensson bovendien ook nog de assist op de 2-0 van Guus Til.

Sparta – Ajax 2-5

Sparta: Huth 6; Holst 5, Fischer 5, Chabot 5, Nelom 5; Dougall 6, Mühren 5 (70. Van Moorsel -), Sanusi 6; Verhaar 6 (70. Dos Santos -), Kramer 6, Ahannach 6.

Ajax: Onana 6,5; Kristensen 6 (70. Veltman -), De Ligt 6, Wöber 6, Tagliafico 7; Ziyech 7,5, Schöne 7, Van de Beek 6; Neres 6 (74. S. de Jong -), Huntelaar 6 (83. Cassierra -), Kluivert 6,5.

Arbiter: Higler 6.

Man of the Match: Bij de vele afstandspogingen van Hakim Ziyech zetten een kleine zeventien miljoen bondscoaches het hele seizoen al hun vraagtekens. Maar dat de aanhouder wint, bewees de technisch begaafde middenvelder vanmiddag op Spangen. Met twee fraaie goals, een directe vrije trap in de rechterbenedenhoek en een afstandsknal in de linkerbovenhoek, liet Ziyech zien een trap in huis te hebben waar niet veel spelers op eredivisieniveau over beschikken. Naast zijn acht goals, heeft geen speler voorlopig ook meer assists achter zijn naam staan dan Ziyech: 11 stuks.

NAC Breda – Roda JC 0-1

NAC Breda: Bertrams 6; Sporkslede 5,5, Mets 5,5, Mari 5,5, Angelino 6; Manu Garcia 6, Verschueren 6, El Allouchi 5,5; Vloet 5 (70. Te Vrede -), Ambrose 5 (59. Fernandes 5,5), Umar 6.

Roda JC: Jurjus 7; Kum 5,5, Banggaard 5, Auassar 6, Vansteenkiste 5,5; Ndenge 6, Gustafson 6, Gnjatic 5,5, Avdijaj 6 (70. Van Velzen -); Schahin 5,5 (90+3. Ngombo -), Rosheuvel 5,5 (90+4. Milts -).

Arbiter: Janssen 6.

Man of the Match: Dat Roda JC op bezoek bij NAC Breda voor de tweede uitzege van het seizoen kon aantekenen, was vooral te danken aan de uitblinkende PSV-huurling Hidde Jurjus. De doelman van de Kerkradenaren hield achtereenvolgens Umar Sadiq, Thierry Ambrose en Angelino met een prima vrije trap van scoren af, terwijl Sadiq in het tweede bedrijf ook nog de paal trof. Door de overwinning van Roda in Breda, is FC Twente nu de nieuwe hekkensluiter.

PEC Zwolle – Feyenoord 3-4

PEC Zwolle: Boer 4,5; Ehizibue 6, Van den Berg 6, Freire 5, Ligeon 6; Dekker 5, Thomas 5, Saymak 6 (72. Parzyszek -); Namli 5,5, Menig 5 (83. Ondaan -), Mokhtar 4,5 (83. Israelsson -).

Feyenoord: Jones 6; Diks 5, Van Beek 6, Van der Heijden 5,5, Haps 6; El Ahmadi 6,5, Van Persie 7 (53. Toornstra 6), Vilhena 6,5; Berghuis 6 (90. Botteghin -), Jørgensen 5,5, Boëtius 6.

Arbiter: Van Boekel 6.

Man of the Match: Een oude vos verliest zijn streken niet, laat staan Robin van Persie. De 102-voudig international van Oranje lijkt met de week aan fitheid te winnen en ook PEC-doelman Diederik Boer weet intussen tot wat Van Persie (34) in staat is. Met twee goals in een tijdsbestek van amper vijf minuten en een 3-4 zege tot gevolg, wipte Feyenoord mede dankzij de aanvaller weer over FC Utrecht heen op de ranglijst. Het wachten voor de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is door zijn wissel in de 53ste minuut nog wel op zijn eerste hattrick in de eredivisie.