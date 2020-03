Eredivisie moet voor 30 juni klaar zijn: deze spelers mogen daarna niet meer meedoen

Corona in België Vlap voorlopig terug in Friesland: ‘Hoop de draad straks weer op te pakken’

11:34 Het corona-virus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag bij Michel Vlap (22). De middenvelder van Anderlecht houdt thuis in Friesland zijn conditie op peil.