Eredivisie-topscorer Danilo krijgt belletje van olympisch elftal Brazilië

2,5 miljoen per jaar Spectacu­lai­re deal: PSV krijgt langer steun (zelfs tot 2031) én meer geld van Philips

11 november Philips steunt PSV langer én met meer geld. Tot minimaal 2031 stopt het bedrijf 2,5 miljoen euro per jaar in de club. PSV kan de extra steun in coronatijd meer dan goed gebruiken.